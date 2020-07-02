2020/07/02 | 09:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذ عملية امنية عسكرية واسعة شمالي بغداد لملاحقة داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 09:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنفيذ عملية امنية عسكرية واسعة شمالي بغداد لملاحقة داعش) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنفيذ عملية امنية عسكرية واسعة شمالي بغداد لملاحقة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).