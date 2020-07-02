2020/07/02 | 09:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.وقال نائب مدير صحة المحافظة، عبدالله سنكاوي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "تم تسجيل ثلاث حالات وفاة في المحافظة".وبين، أن "المصابين المتوفين امرأتان ورجل، واعمارهم تتراوح بين 50 – 60 عاما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).