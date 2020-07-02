التربية النيابية: غياب القانون كان سبباً في عدم تخفيض أجور الدراسة في المدارس الأهلية

2020/07/02 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت لجنة التربية النيابية، الخميس، عدم الاستجابة لمطالباتها المتكررة بتخفيض أجور الدراسة في المدارس الأهلية إلى غياب القانون الذي ينظم عمل تلك المدارس لغاية الآن. وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي في تصريح إن “المدارس الأهلية لا تستحق ما استوفته من اجور عن العام الدراسي الحالي الذي انتهى في نصف السنة”، مستدركاً بأن “المدارس تعاقدت منذ […]

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