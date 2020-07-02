من السبب في تخلف الزراعة لأول بلد زراعي في العالم ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/07/02 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عرف الانسان القديم الزراعة في العراق القديم ما ادى الى استقراره ونشوء اول حضارة انسانية الا وهي حضارة وادي الرافدين التي كانت لها تأثيرات كبيرة على العالم.



وفي فترة من الفترات الماضية احتل العراق المراتب الاولى في انتاج وتصدير التمور التي كانت لها شهرة في الاسواق العالمية وكان العراق يبادل بالتمور سلعا اخرى يحتاجها.



وتحول العراق اليوم الى بلد يستورد التمور من ايران والسعودية والامارات وغيرها, واصب ......





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