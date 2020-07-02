الصحة النيابية تكشف تفاصيل اجتماعها مع الكاظمي

2020/07/02 | 09:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الخميس، تفاصيل اجتماعها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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