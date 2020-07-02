2020/07/02 | 09:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي، تفاصيل مساهمته في مواجهة الازمة المالية، وفيما اكد اعادة خصم سندات لوزارة المالية لتأمين الرواتب لمدة ثلاثة اشهر، رجح صرفها بداية الاسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل/البنك المركزي: اعادة خصم سندات للمالية لتأمين الرواتب لثلاثة اشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل/البنك المركزي: اعادة خصم سندات للمالية لتأمين الرواتب لثلاثة اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).