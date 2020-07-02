اصابات بالكورونا في سجون العراق ومدير صحة الكرخ يقترح

2020/07/02 | 09:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مدير صحة الكرخ في العاصمة بغداد جاسب الحجامي، مقترحا بعد تسجيل اصابات بكورونا في السجون....

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