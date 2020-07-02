كورونا يردي شاعراً في كركوك ويحصد امرأتين ورجلاً في السليمانية

2020/07/02 | 09:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول السلطات الصحية في إقليم كوردستان احتواء انتشار الفيروس بتدابير العزل والإغلاق - صورة: كوردستان 24

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