2020/07/02 | 09:22 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب كورونا.. وفاة شاعر وأديب كردي في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 09:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. وفاة شاعر وأديب كردي في كركوك) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. وفاة شاعر وأديب كردي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).