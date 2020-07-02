2020/07/02 | 09:28 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌الإقليم يبدا أولى خطواته نحو الإصلاحات ويلزم الشركات على دفع الضرائب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 09:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

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