2020/07/02 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس (02 تموز 2020)، مساعدة وزارة المالية في تأمين رواتب ثلاثة أشهر، فيما تحدث عن موعد صرف راتب شهر حزيران الماضي.

وقال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي، إحسان شمران، في تصريح صحفي، إن " توجيهاً صدر باعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار".

وأضاف، أن "هذه السندات ستمكن وزارة المالية من تأمين رواتب الموظفين للاشهر تموز واب وايلول"، مبيناً أن "البنك المركزي سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات".

وأشار شمران إلى أن "وزارة المالية بامكانها استلام الاموال من المصارف"، مبيناً أن "صرف رواتب الموظفين من المرجح في بداية الاسبوع المقبل".

وأكد مدير عام المحاسبة، أن "البنك المركزي له دور كبير في مواجه الأزمة المالية الراهنة التي يمر بها العراق".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، الاربعاء، ترأس قائد الشرطة علي كوّة الزغيبي، الاجتماع الثاني للجنة ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "في إطار العمل بتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي

بغداد اليوم- متابعة

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشراء أغلب المعروض العالمي المتاح من عقار "ريمدسفير" المعالج لعدوى فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته هيئة "بي بي سي" البريطانية، اشترى الأمريكيون كل المعروض المتاح للبيع

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو خلية الازمة النيابية، النائب كاطع الركابي، الاربعاء، للكشف علميا عن اسباب ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد.

وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "منحنى الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البنك المركزي يعلن مساعدة المالية بتأمين رواتب 3 أشهر ويتحدث عن موعد صرف راتب حزيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البنك المركزي يعلن مساعدة المالية بتأمين رواتب 3 أشهر ويتحدث عن موعد صرف راتب حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).