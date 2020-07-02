الكاظمي يوجه باطلاق عملية عسكرية في مناطق شمال بغداد

2020/07/02 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، الخميس، انطلاق عملية عسكرية واسعة في مناطق شمال بغداد بتوجيه من القائد العاك للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم الخميس، بتنفيذ عملية امنية عسكرية واسعة شمالي بغداد اشتركت فيها قطعات قيادة عمليات بغداد وقطعات ( لواء القوات الخاصة / رئاسة اركان الجيش ولواء المشاة الآلي السابع والثلاثون ولواء من الرد السريع ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية ولواء من الحشد الشعبي ) وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش ".

واضاف البيان أن "هذه العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية، وتفتيش هذه المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار والقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين فيها".

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