مشروع ألماني-أميركي مشترك لإنتاج لقاح لكورونا يحقق نتائج أولية إيجابية

2020/07/02 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركتا “بيونتيك” الألمانية و”فايزر” الأميركية أن مشروعاً مشتركاً لتطوير لقاح لفيروس كورونا حقّق نتائج أولية إيجابية.وينتج اللقاح التجريبي الذي يحمل اسم “بي.إن.تي162.بي1” استجابات مضادة على الأقل بنفس المستويات الموجودة في الأمصال المسحوبة من دم المرضى المتعافين من الفيروس، إنما بجرعات أقل، وفق الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك أوغور شاهين.وسجّلت البيانات الأولية بعد فترة […]

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