إستمرار صرف رواتب موظفي الاقليم


إستمرار صرف رواتب موظفي الاقليم
2020/07/02 | 09:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إستمرار صرف رواتب موظفي الاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 09:31.

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