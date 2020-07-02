المالية النيابية: 80 % من القروض ستذهب لسداد رواتب الموظفين و15 % للاستثمار

2020/07/02 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت عدم إمكانية استحداث درجات جديدة في الوقت الحالي بغداد – وعد الشمري:حذرت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، أن النسبة الأكبر من القروض ستخصص لسداد الرواتب خلال العام الحالي، مشددة على عدم إمكانية إضافة درجات جديدة خلال الوضع الراهن، وطالبت بتشكيل وفد هدفه تأجيل سداد الديون السابقة.وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي، إن “الأزمة المالية قد ...

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