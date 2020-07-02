الكاظمي: نطمح بحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم ونرفض أيّ مَساس بسيادتِنا الوطنية

2020/07/02 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد:اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الحكومة تطمح بعزم ان يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم، فيما ابدى رفضه أيّ مَساس بسيادتِنا الوطنية.وقال الكاظمي مهنئا الشعب في المناسبة المئوية لثورة العشرين، عبر بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه “أهنئ شعبنا العراقي الأبي بذكرى مرور مائة عام على ثورة العشرين الوطنية الخالدة التي تحتل مكانة ...

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