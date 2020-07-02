قيادات شيعية تهيء للإطاحة بحكومة الكاظمي عبر البرلمان

2020/07/02 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد:أكد مصدر نيابي في تحالف الفتح أمس الثلاثاء، ان رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية سلم طلب استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى رئاسة البرلمان، مشيرا الى ان الهدف من الاستضافة، مناقشة ثلاثة مواضيع رئيسية في الجوانب الأمنية والصحية والمالية.وقال المصدر في تصريح تداولته وسائل اعلام ومواقع إخبارية عدة، ان “رئيس كتلة تحالف ...

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