البعيجي: تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين أمر غير مبرر

2020/07/02 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أستغرب عضو مجلس النواب منصور البعيجي، الخميس، تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر حزيران الى الان خصوصا بعد اعلان الجهات المعنية توفير السيولة المالية لثلاثة اشهر القادمة.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هنالك تخبط واضح لدى مؤسسات الدولة ومنها وزارة المالية على اعتبار ان رئيس مجلس الوزراء قد اوعز اليها […]

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