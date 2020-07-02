2020/07/02 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت السلطات الهندية اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 19,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات في البلاد 604641 حالة.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة أن إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 17834 بعد تسجيل 434 وفاة جديدة، في حين تماثل 11881 مريضا للشفاء خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند: الإصابات بكورونا تتجاوز 600 ألف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند: الإصابات بكورونا تتجاوز 600 ألف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).