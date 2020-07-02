القدو لـ”العهد نيوز”: تبرئة العيساوي جريمة واستهانة بدماء الشهداء

2020/07/02 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى أعلن عضو تجمع الشبك الديمقراطي سعد محمود القدو اليوم الخميس بأن عود العيساوي وتبرئته من التهم الموجهة إليه استهانة بدماء الشهداء الذين سقطوا لتحرير العراق.وقال القدو في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “تبرئة المدان رافع العيساوي من قبل المحكمة في بغداد استهانة بدماء الشهداء واستخفاف بمشاعر عوائلهم الذين ضحوا بالغالي والنفس […]

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