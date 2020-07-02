الروس يمنحون بوتين نصراً دستورياً في استفتاء مثير

2020/07/02 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج جزئية للاستفتاء في روسيا على التعديلات الدستورية التي تخوّل فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى 2036، تبنيها من قبل غالبية الناخبين، في عملية تندد بها المعارضة وتعتبرها مجرد مناورة تتيح للرئيس الروسي تعزيز سيطرته على البلاد.وبعد فرز نحو 61% من مراكز الاقتراع المنتشرة في الاتّحاد الروسي المترامي الأطراف، نشرت نتائجها الأربعاء اللجنة […]

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