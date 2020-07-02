البنك المركزي يؤكد تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للاشهر تموز واب وايلول

2020/07/02 | 09:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن البنك المركزي العراقي ان له دوراً كبيراً في مواجهة الازمة المالية الراهنة، مؤكدا انه قام باعادة خصم سندات لوزارة المالية لتأمين الرواتب لمدة ثلاثة اشهر، رجح صرفها بداية الاسبوع المقبل.وقال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي احسان شمران، في حديث لوسائل إعلام حكومية تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “البنك المركزي […]

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