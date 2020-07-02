2020/07/02 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، على أهمية دور المجتمع الدولي والمنظمات المعنية في إعادة بناء المدن المحررة لتنفيذ العودة الطوعية للنازحين الى مناطق سكناهم الاصلية.وقالت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو في تصريح، ان “اهم الخطوات لتشجيع الاسر النازحة للعودة الى مناطقها الاصلية من اجل اغلاق ملف النزوح، هي اعادة بناء المناطق والمدن المحررة”، مؤكدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة: لا عودة للنازحين دون اعمار مدنهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة: لا عودة للنازحين دون اعمار مدنهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).