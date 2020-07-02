روسيا تسلم سفنها بدرونات تقلع وتهبط عموديا

2020/07/02 | 09:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعمل الخبراء في مؤسسة البحوث المستقبلية الواعدة على تصميم درونات تقلع وتهبط عموديا على سطح السفينة.وقال رئيس المركز القومي الروسي الخاص بتطوير التكنولوجيات والروبوتات، أوليغ مارتيانوف، في حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي”نحن نعمل على تصميم طائرات من دون طيار تقلع وتهبط عموديا على سطح السفينة.ويعني ذلك أن الدرون يمكن […]

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