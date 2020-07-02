التفكير المزدوج في السياسة الحديثة - محمد عبد الكريم يوسف

2020/07/02 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_الكريم_يوسف لقد قُدم مصطلح التفكير المزدوج لأول مرة في رواية جورج أورويل 1984 ، وشرح ما قصده بمفهوم التفكير المزدوج على أنه القدرة على الاحتفاظ بمعتقدين مختلفين متناقضين في الذهن في نفس الوقت وقبولهما واعتناقهما منهجا في الحياة .أوضح أورويل بإيجاز المفهوم بشعار حكومته المتناقض والمناقض للشعب حين يقول : "الحرب هي السلام و الحرية هي العبودية و الجهل قوة .



" ويدرك القارئ وكأنه يقرأ التعاريف الغريبة ......





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