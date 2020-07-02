حفل زفاف وتشييع جنازة يتسبّبان في إصابة مئة شخص بكورونا

2020/07/02 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخّصت إصابة مئة شخص تقريبا بفيروس كورونا المستجد في الهند بعدما شاركوا في غضون أيام قليلة في حفل زواج ومأتم شاب كان مصابا على الأرجح بمرض كوفيد-19، على ما ذكر مسؤول طبي محلي.وشارك أكثر من 400 شخص في ولاية بيهار (شمال) في 15 حزيران/يونيو في زواج شاب في السادسة والعشرين كان يعاني أعراضا شبيهة […]

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