2020/07/02 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. وزارة الكهرباء تخاطب الكاظمي بالموافقة على تثبيت عقودها على الملاك الدائم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 09:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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