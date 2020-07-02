عودة 245 اسرة نازحة الى سنجار

2020/07/02 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت محافظة نينوى،عن عودة 245 أسرة نازحة الى قضاء سنجار غرب الموصل.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “نحو 245 أسرة نازحة، عادت الى قضاء سنجار بعد نزوح استمر لما يزيد عن الخمسة أعوام”.وأضاف الجبوري، ان “الاسر العائدة الى مدينة سنجار، تمركزت بأحياء: الشهداء وروش وهلات والنصر، اضافة […]

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