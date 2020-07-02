ايران ترد على التهديدات الامريكية …الخيار العسكري قد تعفن وأكل عليه الدهر

2020/07/02 | 09:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، على تصريحات المبعوث الأمريكي براين هوك عن إمكانية لجوء واشنطن إلى الخيار العسكري ضد إيران.قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن هذا خيار “قد تعفن وأكل عليه الدهر لسنوات على طاولة الرؤساء الأمريكيين”، مؤكدا أن بلاده ماضية في مشروع تعزيز بنيتها الدفاعية طالما […]

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