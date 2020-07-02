2020/07/02 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. نفوق آلاف الاسماك في احد الاقضية بكردستان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. نفوق آلاف الاسماك في احد الاقضية بكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).