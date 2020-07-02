نائب: الامل معقود على القضاء بمنع عودة المجرمين

2020/07/02 | 10:30 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، محمد البلداوي، الخميس، ان الامل معقود بالقضاء لقول الحق ومنع عودة...

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