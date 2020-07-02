المالكي يدعو العراقيين الى الصبر والهدوء محذراً من مخاطر كبيرة تحيط بالعراق

2020/07/02 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي العراقيين إلى الصبر والهدوء، مشيراً إلى أن “الإخفاقات مختلقة ولن نتجاوزها إلا بوحدتنا”.وقال المالكي في تغريدة على “تويتر”: “أتمنى على جميع إخوتي العراقيين الغيارى أن يتحلوا بالصبر والهدوء”.وأضاف أن “الأعداء كثيرون … Readmore

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