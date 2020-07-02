الإعلان عن خطة لزج المعاقين بسوق العمل بعد دمجهم مجتمعياً

2020/07/02 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعكفُ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تطبيق برامج خاصة لزج المعاقين بسوق العمل بعد دمجهم مجتمعيا، بينما نسقت مع الجهات ذات العلاقة لتبسيط استيراد السيارات الخاصة بهذه الشريحة.وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة تعمل على تطبيق خطة للنهوض بشريحة المعاقين، اذ […]

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