أكثر من 20 قرية تدخل مرحلة ’’عطش قاتل’’ في ديالى

2020/07/02 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الخميس (02 تموز 2020)، أن أقدم حوض زراعي في المحافظة، دخل مرحلة أسماه بـ "العطش القاتل"، فيما أشار إلى صعوبة الحصول على المياه في حوض "الندا".

وقال مدير ناحية مندلي بالوكالة (90كم شرق بعقوبة)، مازن الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حوض الندا في أقصى شرق ديالى يضم أكثر من 20 قرية زراعية مترامية الاطراف، دخل مرحلة العطش القاتل، ووصلت أوضاعه الانسانية المتردية الى حدود قاسية جدا، وتصلنا يوميا عشرات نداء الاستغاثة بسبب العطش الحاد والمستمر منذ أسابيع طويلة، لدرجة أن الحصول على المياه يعد مهمة صعبة جدا".

وأضاف، أن "التجاوزات على قناة مندلي خلقت مأساة إنسانية، خاصة من بعض المتجاوزين على الحصص المائية"، مشيراً إلى "وجود هناك محاولات متواضعة لإنقاذ القرى من خلال إرسال حفارات لتعميق، في محاولة لدفع المياه صوب الحوض الزراعي لتأمين مياه الشرب على الاقل، لكن الأمر يحتاج أسابيع لاكتمال العمل، إضافة الى زيادة الحصص المائية".

وأوضح، أن "الوسيلة الوحيدة لإنقاذ قرى حوض الندا، هي إيقاف التجاوزات فورا، والالتزام بالحصص المائية"، متسائلا بالقول: "أيهما اهم، حياة الانسان ام زراعة محاصيل هي بالأساس ممنوع زراعتها ضمن الموسم الزراعي ومنها الشلب".

ويعد "الندا" أقدم حوض زراعي في ديالى، ويضم أراضي واسعة ومترامية، ومعروفة بخصوبتها العالية لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية.

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