اردوغان في قطر على خلفية التطورات الاخيرة بالمنطقة

2020/07/02 | 10:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، بأول زيارة للخارج منذ بدء تفشي كورونا إلى قطر، في خضم التطورات المتلاحقة بالمنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا وعمليات تركيا بشمال العراق.وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن الرئيس أردوغان سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وأضاف البيان: "من المتوقع أن يبحث أردوغان وآل ثاني العلاقات بكافة جوانبها بين البلدين الشقيقين والصديقين".وأكد أن "الرئيس التركي سيتبادل مع أمير قطر وجهات النظر بشكل موسع حول القضايا الإقليمية والدولية".من جانبها ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل مساء اليوم الرئيس التركي، الذي يزور البلاد في زيارة عمل.وأضافت: "سيبحث أمير قطر مع الرئيس التركي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وأبرز التطورات الإقليمية والدولية".

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