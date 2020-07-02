فنزويلا تكشف عن موعد للانتخابات التشريعية

2020/07/02 | 10:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد يوم 6 ديسمبر المقبل.وقالت رئيسة المجلس الانتخابي، إينديرا ألفونسو، خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الأربعاء، أن الحملة الانتخابية ستستمر من 21 نوفمبر إلى 5 كانون الاول المقبل، ومن المتوقع أن تشارك في الانتخابات 89 حزبا.وسيتم انتخاب 52% من النواب حسب القوائم الحزبية و48% […]

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