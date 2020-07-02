2020/07/02 | 10:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساهمته بمواجهة الازمة المالية.. البنك المركزي يكشف موعد صرف رواتب الموظفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 10:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكد مساهمته بمواجهة الازمة المالية.. البنك المركزي يكشف موعد صرف رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكد مساهمته بمواجهة الازمة المالية.. البنك المركزي يكشف موعد صرف رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).