بعد صدارته المؤقتة ..ريال مدريد يلتقي خيتافى مساء اليوم الخميس

2020/07/02 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..يلتقى فريق ريال مدريد الإسبانى مع نظيره خيتافى، على ملعب “ألفريدو دى ستيفانو”، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني التي تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث يسعى الفريق الملكى إلى الابتعاد بصدارة الليجا والاقتراب خطوة […]

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