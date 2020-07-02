نائبة: كردستان تساوم على التوغل التركي بملف النفط

2020/07/02 | 10:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة المستقلة يسرى رجب، الخميس، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتحمل المسؤولية الكبيرة ازاء توغل القوات التركية، فيما اشارت الى ان الإقليم ساوم تركيا بملف النفط.وقالت رجب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة اقليم كردستان العراق تغاضت عن التوغل التركي داخل الأراضي العراقية لإجراء مساومات على نهب ثروة البلاد من النفط […]

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