مجلس النواب الأميركي يصوت على فرض عقوبات جديدة على الصين بسبب هونغ كونغ

2020/07/02 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الأميركي بالإجماع على نص يقضي بفرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونغ كونغ.ومشروع القرار هذا مختلف قليلاً عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 حزيران/يونيو.وسيعرض مجدداً على مجلس الشيوخ اعتباراً من الخميس، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب […]

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