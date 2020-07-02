بدء أولى مراحل “ملاحقة الكاظمي”.. جملة تواقيع نيابية لاستضافة رئيس الوزراء في البرلمان بـ”جلسة طارئة”

2020/07/02 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد جمعت كتلة الفتح النيابية، أكثر من 50 توقيعا لعقد جلسة طارئة لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البرلمان مع خلية الازمة الاتحادية لمناقشة الاجراءات الحكومية بشأن فيروس كورونا.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، جمع 52 توقيعا من اعضاء كتلة الفتح النيابية وبرئاسة النائب محمد الغبان، لاستضافة الكاظمي وخلية الازمة الحكومية في […]

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