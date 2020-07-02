الصحة النيابية: التخبط الحكومي انعكس سلبا على مواجهة كورونا

2020/07/02 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سلمان الغريباوي ، الخميس ، أن التخبطات الحكومية انعكست بطبيعة الحال على عمل وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا، فيما اعتبر تنصل بعض الوزارات عن التزاماتها تجاه مواجهة تحديات كورونا انتكاسة كبيرة.وقال الغريباوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المشكلة الحقيقية ليست بشخص وزير الصحة حسن التميمي […]

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