بعد انتشار خبر إزالة صور مسؤولين ايرانيين من شوارع العراق .. ما حقيقة قرار

2020/07/02 | 10:49 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تتضمن قرار منسوب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإزالة صور المسؤولين الإيرانيين من الساحات والشوارع.

وأرفق أحد الأخبار بصورة رافعة تحمل صورة مرشد الثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وبأن رئيس الحك...

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