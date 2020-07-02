بمناسبة مرور مئة عام على ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/02 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي كانت الطلقة الأولى للشعب العراقي التي أذنت ببدء الثورة في الثلاثين من حزيران عام/ 1920 في مدينة الرميثة لتخليص البطل شعلان أبو الجون من قبضة الانكليز الذين اعتقلوه للتنكيل به ..



لقد كانت إطلاقة الرميثة قبل أن يصل إلى تلك المدينة البطلة نداء زعماء الثورة لإعلان الجهاد وقد اتبعت الشرارة الأولى لإنقاذ شعلان أبو الجون من الأسر معارك باسلة خاضها الثوار العراقيين في منطقة الرميثة ومنها معركة العارضيات ا ......





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