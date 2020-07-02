2020/07/02 | 10:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأميركية تدعو تركيا والعراق الى هزيمة حزب العمال الكردستاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية تدعو تركيا والعراق الى هزيمة حزب العمال الكردستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية تدعو تركيا والعراق الى هزيمة حزب العمال الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).