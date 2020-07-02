2020/07/02 | 10:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعتيادها على مواجهة التحديات : كيف تتصدى المرأة العراقية لأزمة كورونا ؟.. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعتيادها على مواجهة التحديات : كيف تتصدى المرأة العراقية لأزمة كورونا ؟..) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعتيادها على مواجهة التحديات : كيف تتصدى المرأة العراقية لأزمة كورونا ؟..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).