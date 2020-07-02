مشجع يفقد وظيفته بسبب صورة مع رياض محرز

2020/07/02 | 10:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد أحد مشجعي مانشستر يونايتد وظيفته بسبب التقاط صورة مع الجزائري رياض محرز، نجم الغريم المحلي مانشستر سيتي، انتهك فيها قواعد التباعد الاجتماعي التي أقرتها السلطات البريطانية للحد من زيادة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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