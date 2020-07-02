2020/07/02 | 10:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الخميس، بعملية أمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد بحثا عن مطلوبين وعناصر من داعش متخفين وسط العوائل....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية امنية شمالي بغداد والحشد يوضح) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية امنية شمالي بغداد والحشد يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).