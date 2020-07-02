الكربولي : اعداد المصابين بفيروس كورونا في السجون تتصاعد بشكل كارثي

2020/07/02 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد عضو لجنة الامن والدفاع، النائب محمد الكربولي ، ان اعداد المصابين بفيروس كورونا في السجون تتصاعد بشكل كارثي.وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “اعداد المصابين بكورونا في السجون تتصاعد بشكل كارثي، وعلى الحكومة الاستجابة لدعوة مدير عام صحة الكرخ بشكل عاجل وتطلق سراح غير المصابين […]

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