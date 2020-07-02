فضيحة جديدة تلاحق روسيا.. تجنيد عشرات الشبان من درعا للقتال في ليبيا

2020/07/02 | 10:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت مؤخراَ بين الأوساط الأهلية في محافظة #درعا، تفاصيل فضيحة جديدة تثبت تورط بعض الأوساط المحلية وخصوصاً ما يسمى “أفراد التسويات” في عمليات تجنيد #روسيا للشبان بغرض إرسالهم للقتال في ليبيا.وكشفت مصادر محلية من…

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